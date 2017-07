Basée sur l'envoi de sept newsletters à 95 500 destinataires en moyenne de fin janvier à mi-mai 2017, l'étude menée par Sarbacane nous apprend qu'en situation B2B, les newsletters sont majoritairement consultées plus de 10 secondes, de plus en plus sur mobile et sur des webmail comme Apple Mail ou Gmail. Sur mobile, iOS est aussi trois fois plus utilisé qu'Android. Dans le détail, les newsletters ont connu un taux d'ouverture moyen de 11,2%, un taux de clic de 4,3% et un taux de clic unique d'1,5%.