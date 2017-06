La transformation digitale est en cours. Elle interroge aujourd'hui les business models et les modes d'organisation de toutes les entreprises. Mais où en sont les PME et ETI françaises aujourd'hui ? Quels bénéfices en attendent-elles ? Et cette mutation digitale est-elle annonciatrice de nouveaux modes de management ?

Pour répondre à ces questions, Digilinx a lancé une étude réalisée par OpinionWay en mai dernier. 91% des PME-ETI ont ou vont lancer leur transformation numérique, 78% l'ont déjà engagée, et 19% en sont même à un stade avancé. Pour les dirigeants et cadres en charge de ces questions, cette transformation améliore avant tout l'efficacité de l'entreprise et son image. Ainsi, la quasi-totalité des entreprises avancées dans cette mutation constatent des gains de productivité (99%) et des gains d'image (87%).

Bien sûr, la transformation numérique reconfigure les modes de développement. Pour 76% des entreprises, elle stimule l'innovation. Pour 70%, elle permet le développement de nouveaux business.

La mutation numérique révolutionne aussi l'expérience client. Pour 86% des personnes interrogées, grâce à l'émergence de nouveaux canaux, elle favorise la relation client sans nécessairement induire une réduction des échanges. 31% constatent même l'effet inverse. Cette transformation améliore encore la connaissance client (82%), le recueil de leurs parcours et besoins étant facilité grâce aux big data et autres cookies.

Méthodologie :



Étude OpinionWay réalisée par téléphone du 24 avril au 12 mai 2017 auprès de 301 chefs d'entreprise, dirigeants de PME/ETI du secteur privé, pondérés pour être représentatifs en termes de secteurs d'activité et de taille salariale.