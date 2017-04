Méthodologie

Étude réalisée en partenariat avec VB Profiles, à partir d'un échantillon de plus de 1500 start-up françaises, renseignée à partir d'informations publiques et de données Stripe. Les chiffres de croissance repose sur un panel de 329 start-up créées en 2014, 2015 et 2016, ayant annoncé une ou plusieurs levées de fonds, et commercialisant d'ores et déjà leurs produits, notamment en ligne.