TPE/PME: 7 techniques pour conquérir de nouveaux clients en ligne

1. Augmenter son référencement naturel

Autrement appelé SEO, pour "Search engine optimization", il s'agit de l'ensemble des techniques qui permettent d'améliorer sa visibilité sur Internet, via les robots d'indexation de Google. Les autres moteurs de recherche ne présentent pas de véritable intérêt pour un site e-commerce qui exerce en France, car 95% du trafic internet passe par Google dans l'Hexagone. Sans investir dans une agence spécialisée, il demeure possible d'apparaître dans les premières pages de résultats du moteur de recherche, à condition de de connaître ses règles de fonctionnement. Tout d'abord, inutile d'espérer trouver une martingale efficace à tous les coups. Conserver un bon SEO nécessite une stratégie rigoureuse et au long cours. Il importe de ne pas perdre de vue l'essentiel : pour un site de vente, le SEO est au service du taux de transformation (la transformation d'une visite en achat).



D'un point de vue technique, le temps d'accès au site ne doit pas excéder 500 millisecondes (la valeur idéale est communiquée par les Google webmaster tools, auquel on peut se connecter via un compte Gmail). Afin de respecter cette contrainte, il importe de vérifier la rapidité du serveur sur lequel est hébergé le site. De même, tester le temps de réponse de réponse régulièrement est impératif. En effet, Google se montre très sensible à la stabilité des sites web.



Si celui-ci est bon, tout se passe alors du côté des métadonnées (descriptions du contenu, titre des pages, mots-clés), qui doivent être le plus clairs possible. L'organisation des rubriques et des famille de produits doit être limpide, et il est nécessaire de créer des passerelles entre les différentes sections. La présence d'un sitemap constitue un atout non négligeable, car il permet aux internautes de se retrouver dans le site. Mais surtout, il doit s'accompagne d'un pendant en XML ou TXT, non visible et destiné aux robots d'indexation.



En parallèle, plus l'offre sera en adéquation avec les attentes des internautes, plus le référencement sera bon. Ainsi, il convient de bien hiérarchiser son offre et de lier au maximum les contenus entre eux. Lorsqu'un internaute visualise plusieurs articles, il passe plus de temps sur la plateforme, qui est considérée comme plus intéressante par Google. Pour autant, éviter les répétitions trop nombreuses est primordial. Il convient d'éviter les copier-coller et de réécrire les fiches-produits intégralement afin que le contenu ne soit pas considéré par Google comme redondant. De même, le moteur de recherche n'aime pas les listes "triables", qui font apparaître un même produit plusieurs fois selon des critères différents dans plusieurs listes.



Enfin, il importe de se tenir à une stratégie que vous pouvez définir avec votre hébergeur. En effet, les évolutions de l'algorithme de Google (comme Panda ou Penguin) ont pu bouleverser les classements, mais ils n'ont (en théorie) pour but que de sanctionner les mauvaises pratiques de certains sites.