17 e-commerçants de la région Auvergne-Rhône-Alpes offrent des réductions pour Nöel

Inséré en asile colis, le chéquier Welcom, édité à 30000 exemplaires, permettra de profiter de réductions allant de 5 à 20% sur les produits sportifs des e-commerçants Arod et Sport In Love, l'outillage de Destockoutils et Shopix, les cosmétiques de Sens Nature ou encore les logiciels de Ditel.

Cette action collective vise à promouvoir ces entreprises régionales en France et au-delà, grâce à une distribution à l'international. Lancé il y a deux ans, le réseau dirigé par Sylvain Bruyère cherche à créer des synergies et des économies d'échelle entre ses membres et organise des audits et des ateliers.

Welcom s'est associé en septembre 2016 pour une durée de trois ans avec le réseau de distribution DPD Group et sa filiale parisienne Misterpasha, qui s'est spécialisée dans la livraison dans l'heure 7 jours sur 7, de 18h à minuit et via une application mobile.

