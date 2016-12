Le .fr passe le cap des 3 millions de noms de domaine

Le .fr vient de passer le cap des 3 millions de noms de domaine. Avec une croissance de 2,1% en 2016, le .fr, est toujours parmi les extensions les plus dynamiques d'Europe, et se classe au 4e rang* continental en termes de volume de noms de domaine.



"Ce travail collégial, porté par l'Afnic et basé sur l'échange et l'expérience utilisateur, a permis d'engager une simplification des démarches pour détenir une adresse en .fr. Aujourd'hui, toute personne ou entreprise possédant une adresse postale en France ou dans l'Union européenne, peut enregistrer un nom de domaine en .fr, de manière simple, rapide et abordable", commente l'Afnic (Association française pour le nommage internet en coopération).

*Source : Centr, décembre 2016, www.centr.org