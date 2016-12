[J'ai testé] Akeneo, une solution de gestion de données produit

Rexel France est une filiale du groupe Rexel, spécialisé dans la distribution de produits électrotechniques aux professionnels du bâtiment (résidentiel comme professionnel) et de l'industrie. Né des cendres de la compagnie de distribution de matériel électrique, créée en 1967, le groupe est présent depuis 2008 dans 35 pays répartis entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. En 2015, il a réalisé un chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros. Multimarque, son catalogue produit compte plus de 2 millions de références actives recouvrant plusieurs grandes familles d'achat telles que le câblage, l'éclairage, l'outillage, la gestion énergétique ou les énergies renouvelables.

LE BRIEF



Rexel France dispose d'un réseau national de 460 agences physiques qui servent d'interface avec le public, en face-à-face ou par téléphone. Un dispositif de vente "classique" que l'essor des technologies numériques - et ce qu'il implique en termes de mutation des comportements d'achats - rend néanmoins insuffisant. En 2006, Rexel lance ainsi son portail de vente en ligne, Rexel.fr. Problème : " Il s'agissait d'une sorte d'Intranet ouvert qui permettait d'acheter des produits à condition d'en connaître au préalable les références... ou d'avoir le catalogue papier sur les genoux " , témoigne Franck Dupin, directeur des données et du contenu chez Rexel. Pour se hisser aux standards du genre et faire de son site, outre un outil transactionnel, une ressource d'information au service de l'autonomisation de l'internaute, le distributeur décide donc, au terme d'une réorganisation interne, d'optimiser son contenu grâce à une solution de gestion dédiée.

LE CONTEXTE

Incapable de satisfaire ce besoin en interne, Rexel France procède à un appel d'offres . Ayant un gros volume de contenu à traiter en peu de temps, Rexel cherche une solution rapide, peu coûteuse et, troisième critère, ergonomique. " Il n'était pas question de partir d'une feuille blanche " , souligne Franck Dupin. Au terme d'une première sélection, trois éditeurs sont retenus. Un trio dont ressort néanmoins nettement Akeneo. " En standard, leur couverture fonctionnelle s'élevait à 90 % de nos besoins exprimés, contre entre 40 % et 50 % pour les autres candidats " , se souvient Franck Dupin. Autre point à jouer en faveur de la start-up nantaise : " L'agilité proposée pour l a mise en oeuvre . "



LE DEPLOIEMENT



L'intégration de la solution est confiée à un tiers qui ne " connaît ni Akeneo, ni Rexel " , dixit Franck Dupin. Un pari osé qui se solde par un succès.

Un mois plus tard, 1 million de références produit enrichies sont créées. Jusque -l à éparpillé dans divers systèmes en interne, le contenu déjà existant a, quant à lui, été agrégé. Akeneo constitue dès lors, selon les termes de Franck Dupin, la "single source of truth " Comprendre : l'unique ressource pour le contenu numérique. Une révolution des processus internes qui a son pendant côté client : une expérience identique est offerte , quel que soit le canal choisi. Véronique Méot

Les plus Une solution très ergonomique. Un coût compétitif et en phase avec le budget alloué à l'opération. Un outil qui se prête à l'intégration de très gros volumes de données. Les moins Une dichotomie entre l'expérience d'utilisation selon que l'on soit éditeur du contenu

ou simple distributeur. Des limites sur les contenus périphériques aux descriptifs des produits.