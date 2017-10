Accenture souhaite acquérir l'agence Altima

Accenture est entré en négociations exclusives pour acquérir Altima, agence française spécialisée dans le commerce digital, dont le siège est à Roubaix. Cette acquisition renforcerait les capacités d'Accenture Interactive en France et sur d'autres marchés clés tels que l'Amérique du Nord et la Chine, à conseiller les entreprises en matière d'expérience différenciée et engageante, pour fidéliser leurs clients et en gagner de nouveaux marchés. "Altima et Accenture Interactive partagent la même culture de l'innovation et la même envie de repenser le commerce de demain, annonce Arnaud Monnier, PDG d'Altima°. Nous nous réjouissons de cette opportunité de rejoindre le plus grand réseau digital au monde."

Conquérir de nouveaux marchés



Le projet d'acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel ainsi qu'aux conditions habituellement applicables. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués. Altima° crée et adapte des expériences pour le commerce digital, le commerce mobile et le commerce en magasin. "Aujourd'hui plus que jamais, c'est à travers l'expérience vécue par le consommateur que les marques parviennent à attirer de nouveaux clients ou au contraire à en perdre, déclare Anatoly Roytman, responsable d'Accenture Interactive Europe, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine et directeur du commerce numérique pour Accenture au niveau mondial. Additionner les compétences d'Altima à celles d'Accenture Interactive soutiendra notre ambition de créer les meilleures expériences qui soient pour nos clients."



Fondé en 1997, Altima est composée d'une équipe de 370 personnes réparties dans les bureaux de Roubaix, Paris, Lyon, Montréal, Beijing, Shanghai, Hong-Kong et New-York. En France, l'équipe Altima soutiendrait Accenture Interactive pour accompagner ses clients dans l'amélioration de l'expérience consommateur et leur permettre de conquérir d'autres marchés. En Chine, Altima renforcerait les services d'Accenture Interactive en matière de commerce et de contenus, des enjeux clés pour les entreprises chinoises. Au Canada, Altima a récemment fusionné avec l'agence de marketing web Konversion. Ces équipes viendraient renforcer les services de marketing digital de bout en bout d'Accenture Interactive pour ses clients canadiens, en langue anglaise et française. Altima constituerait la 17e acquisition réalisée par Accenture Interactive depuis 2013.