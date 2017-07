Analytics Cloud d'Adobe, bienvenu dans la reconnaissance vocale

Adobe annonce la disponibilité de nouvelles fonctions d'analyse vocale dans Adobe Analytics Cloud, afin que les marques puissent proposer des expériences plus personnalisées et fidélisent les clients au moyen d'interfaces dirigées par la voix. Grâce à l'analyse approfondie des données voix et aux fonctions d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique d'Adobe Sensei, les marques bénéficient de précieux conseils et informations sur leur audience - le tout en automatisant ce véritable pensum qu'est l'analyse manuelle. Sur la base de ces connaissances, elles agissent plus rapidement pour proposer à leurs clients des expériences engageantes, tout en fournissant les informations nécessaires aux autres points de contact (messagerie électronique, annonces...).

Avec Adobe Analytics Cloud, les marques collectent et analysent les données voix issues des principales plateformes: Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana et Samsung Bixby. Les nouvelles fonctionnalités gèrent la complexité inhérente à la mesure des interactions vocales. Elles permettent à la fois de saisir l'intention de l'utilisateur ("je veux écouter une chanson") et de tenir compte de paramètres spécifiques ("des Beatles"). D'autres points de données sont également disponibles, comme la fréquence d'utilisation et les actions consécutives à une demande vocale.

Le temps gagné avec Adobe Sensei est entièrement consacré à la création d'interactions qui améliorent l'expérience client, notamment en proposant des contenus plus pertinents. Par exemple, une chaîne hôtelière identifiera immédiatement un voyageur, auquel elle soumettra des idées pour utiliser ses points fidélité: assister à un spectacle, réserver un autre séjour... Elle pourra même envoyer une annonce promotionnelle à ses clients les plus fidèles avant leur séjour, en déclenchant une offre spéciale lorsqu'ils utilisent une commande vocale sur leur appareil.