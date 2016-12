Brightcove lance Brightcove Social, une solution pour gérer la vidéo sur les réseaux sociaux

Publier simultanément une vidéo sur Facebook, YouTube et Twitter et le site Web de l'entreprise, tout en en ayant accès à des outils d'analytics : c'est ce que promet Brightcove Social, la nouvelle solution de Brightcove.

Le spécialiste de l'hébergement et de la diffusion de vidéo s'adresse aux professionnels qui cherchent à simplifier la gestion de leur campagne tout en tenant compte des spécificités de leurs différentes audiences. "Chaque plateforme a différentes exigences, "best practices" et écosystèmes qui rendent le processus pour distribuer et analyser les vidéos à travers elles compliqué" explique David Mendels, CEO de Brightcove.

Brightcove Social vient enrichir la gamme de solutions offertes par l'expert mondial de l'hébergement et de la diffusion de vidéo, alors que le 21 novembre, Salesforce annonçait intégrer l'une de ses offres phares, Brightcove Video Connect, à sa plateforme CRM.