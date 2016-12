Cdiscount à l'assaut de la téléphonie mobile

A l'aube de ses 18 ans, Cdiscount célèbre sa majorité en dévoilant son nouveau service Cdiscount Mobile "en phase avec l'ADN de la marque" d'après son président, Emmanuel Grenier. Une offre de téléphonie mobile sans engagement et sans téléphone qui mise sur la simplicité et la mémorisation "afin de devenir un réflexe pour les mobinautes" : 200 minutes de communication, 200 sms ou mms ainsi que 200 méga octets d'Internet 4G, vendue au prix de 2 euros par mois. Laquelle s'appuie sur le réseau mobile d'Euro-Information Telecom, opérateur qui assure notamment la couverture d'Orange, SFR et Bouygues Telecom.



"Cdiscount mobile, bien plus qu'un petit prix"

Après s'être récemment lancé dans la course au streaming, l'e-commerçant se diversifie dans la téléphonie mobile. Une évidence pour Cdiscount qui se revendique numéro 1 français dans la vente de téléphones mobiles en ligne et qui indique avoir construit son offre mobile en respectant "la transparence et l'accompagnement qui le caractérisent". Cdiscount Mobile propose ainsi des prix bien inférieurs à ceux pratiqués par les opérateurs de téléphonie historiques (Orange, Bouygues, SFR) qui dominent ce marché qui comptait en juin 2016 près de 72 millions de carte SIM selon l'Arcep. A noter que la carte SIM est facturée 5 euros et que des options permettent d'augmenter la quantité d'appels et sms et/ou 4G moyennant quelques euros supplémentaires. En parallèle, un système d'alerte réduit le risque de dépassement de forfait. Pour pratiquer ces prix qui rivalisent avec le trublion des télécoms Free, Cdiscount indique rogner sur ses marges et ses dépenses marketing, le pure-player misant sur le bruit médiatique plutôt que sur la publicité pour promouvoir son offre mobile à ses 11 millions de visiteurs mensuels uniques ainsi qu'au reste des Français. Une stratégie apparemment payante puisque le forfait comptait déjà ses premiers acquéreurs moins d'une heure après son lancement. Autre source d'économies, le service client de Cdiscount Mobile sera assuré par Euro-Information Telecom, tandis que le groupe Casino auquel appartient Cdiscount n'envisage pas pour le moment de distribuer l'offre dans ses points de vente.