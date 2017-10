Chronopost élargit son offre de livraison le dimanche

C'est officiel. Chronopost livrera à partir du 19 novembre le dimanche entre 9H et 13H à domicile ou sur un site professionnel. Le service est éligible dans un premier temps à Paris, en Ile de France (77,78, 91,93,94,95) ainsi que dans 14 grandes villes françaises (Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Grenoble, Nantes, Reims, Lille, Strasbourg, Lyon, Toulon et Aix en Provence). Par ce lancement, Chronopost touchera la moitié de la population française qui pourra être livrée le dimanche, la couverture devant être élargie en 2018. "L'enjeu de cette nouvelle solution est de faciliter la vie de nos clients", souligne Frédéric Bernard, directeur de l'expérience client, marketing et communication chez Chronopost. Testée pendant un an avec Cdiscount, la livraison le dimanche de Chronopost répond à une demande forte des consommateurs. "Selon une étude que nous avons menée, 92% d'entre eux veulent avoir le choix de se faire livrer le samedi ou le dimanche en acceptant de payer ce service", poursuit Frédéric Bernard. En terme de tarification, Chronopost facturera à ses clients e-marchands les mêmes tarifs le dimanche que les autres jours de la semaine. "Le but est de faire une livraison sur-mesure à nos clients", souligne pour sa part Pierre Yves Escarpit, directeur des opérations de CDiscount. Actuellement Chronopost livre 600 000 colis par jour en BtoB et BtoC dont 190 000 dans l'e-commerce.