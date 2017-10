Contextor et Erdil allient robotisation et analyse du langage naturel

Contextor, éditeur de solutions logicielles de robotic process automation annonce la signature d'un accord de partenariat technologique et commercial avec Erdil, spécialiste des solutions d'analyse sémantique des messages clients. L'alliance des deux éditeurs de logiciels permet d'apporter au marché des solutions tirant profit de la complémentarité entre la robotisation des processus et l'analyse du langage naturel pour améliorer l'efficacité de la relation client, accélérant la transformation numérique des organisations.

Séverine Vienney, fondatrice et Présidente d'Erdil, déclare: "Les demandes d'information, les réclamations, les avis ou les remarques de ses clients sont une véritable source de valeur pour l'entreprise, à condition d'être en mesure de les comprendre. Erdil a été fondée en 2007 par une équipe de chercheurs en traitement automatique des langues, dont l'expertise a permis d'élaborer des solutions d'intelligence artificielle dédiées à l'analyse des messages clients particulièrement performantes. Que ces messages soient spontanés car issus d'une demande du client ou suscités par une enquête, il est essentiel de bien les comprendre. La forte valeur ajoutée d'Erdil réside dans sa capacité à procéder à une analyse contextuelle des propos du client, et non pas à un simple ciblage des mots-clés."