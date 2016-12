Criteo rachète HookLogic et renforce son offre marketing

250 millions de dollars, c'est ce qu'a déboursé Criteo pour le rachat de HookLogic. Cette plateforme de marketing à la performance cible les internautes en phase d'achat : elle vend aux marques (L'Oréal, Philips, Microsoft...) des espaces publicitaires sponsorisés au CPC sur les pages web de gros sites de e-commerce (Walmart, Best Buy...) lorsque des internautes recherchent un produit sur ces sites. Ces espaces renvoient ensuite vers les sites des distributeurs de ces produits.

Criteo sera ainsi doté de nouveaux annonceurs et pourra étendre son modèle de marketing à la performance à des marques de grande consommation. Le groupe d'origine française a prévu d'intégrer sa technologie d'enchères prédictives et de recommandations de produits au sein des solutions HookLogic, afin d'accroître la performance des campagnes et de permettre aux retailers de monétiser le trafic de leur site. D'après son p-dg, Eric Eichmann, HookLogic comptera pour 10% du chiffre d'affaires de Criteo dès l'année 2017. HookLogic dégage en 2016 un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars.