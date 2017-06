'Delivengo Easy rend les commerçants autonomes'

© ASENDIA Groupe La Poste

L'offre Delivengo se positionne en entrée de gamme pour soutenir le développement des marchands à l'international, a-t-elle trouvé son marché ?

Alors que l'e-commerce enregistre une croissance de l'ordre de 12 % depuis le début de l'année, celle de l'activité transfrontalière se situe autour de 25 %. L'international tire les flux du e-commerce. Or, notre offre permet aux e-commerçants de se lancer à l'export en ciblant les colis de moins de 2 kg contenant des produits de faible valeur grâce à des tarifs compétitifs. Delivengo répond aux besoins des e-commerçants français, elle enregistre une croissance moyenne de plus de 20 % chaque année.

Vous présentez Delivengo comme une solution abordable, comment fonctionne-t-elle et avec quels niveaux tarifaires ?

L'offre qui assure une distribution des colis dans 190 pays se décline en deux types de contrats, avec ou sans suivi (vers 42 pays). Nous avons noué des partenariats avec les postes locales pour que les produits soient distribués à domicile par le facteur ou mis à la disposition des destinataires dans le bureau de poste.

Au niveau tarifaire, il faut compter pour des expéditions dans l'Union Européenne un peu moins de 4 euros pour le 1er kilo sans suivi, et un peu moins de 6 euros avec suivi. Ces offres ciblent les entreprises qui expédient au moins 2 000 colis par an.

Vous annoncez le lancement d'une troisième offre en septembre, quelles sont ses caractéristiques ?

Avec Delivengo Easy, nous proposons un service accessible en ligne, sans contrat. L'utilisateur doit simplement s'inscrire sur la plateforme MyDelivengo pour créer ses étiquettes, les imprimer et les coller sur ses colis. Cette solution rend les commerçants autonomes. Elle s'adresse à ceux qui expédient moins de 2 000 colis par an. Le tarif est un peu plus élevé, mais sans contrainte de volume. L'expédition du 1er kilo en Europe coûte un peu moins de 9 euros.

Qu'en est-il au niveau des délais de livraison ?

Nous ne garantissons pas de délais, car les expéditions à l'international sont assujetties aux aléas du transport et de la distribution. En moyenne nous constatons une livraison entre J + 3 et J + 5 en Europe et entre J + 5 et J +7 dans le reste du monde, sachant que la situation est assez hétérogène selon les destinations.