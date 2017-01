Eulerian Technologies lève 5 millions d'euros

Poursuivre son développement en France et à l'international : telle est l'ambition d'Eulerian Technologies, éditeur Saas spécialisé dans la collecte et l'activation de data à des fins d'analyse et d'optimisation des opérations e-marketing, qui a annoncé le 12 janvier une levée de fonds de... 5 millions d'euros. L'entreprise accueille ainsi ISAI Gestion à son capital, via son fonds de Growth Equity. Cette opération est complétée par un financement obligataire apporté par ISATIS Capital, convaincu du potentiel du marché de la data - et du phénomène Data Management Platform, en particulier. Avec cette levée de fonds, Eulerian Technologies devrait renforcer ses efforts en R & D, ainsi que ses équipes. L'entreprise souhaite également mettre en place une organisation internationale plus complète pour répondre localement aux besoins de ses clients.

Eulerian Technologies "à une étape charnière de son développement"



Avec quelque 50 collaborateurs répartis entre la France, l'Espagne et plus récemment le Canada, Eulerian Technologies accompagne plus de 130 clients dans 35 pays, à l'instar de Voyages-SNCF.com, de Celio, de SFR, des 3 Suisses, de Fnac, de Sarenza, de PMU, de Brandalley, de E-Leclerc ou, encore des Galeries Lafayette. Créé à Paris en 2002, Eulerian Technologies a fait du marketing data-driven sa marque de fabrique. Positionnée comme experte du web analytics et des Data Management Platform (DMP), la plateforme d'Eulerian Technologies (qui a nécessité, selon l'entreprise 100 années hommes de développement) offre l'opportunité aux annonceurs de collecter des data online et offline, d'analyser les différents leviers marketing, ainsi que d'activer ces data via la DMP.



"Nous sommes à une étape charnière de notre développement et de l'évolution de notre marché, explique Emmanuel Brunet, CEO d'Eulerian Technologies, dans un communiqué de presse. Cette opération valide notre vision de plateforme unique CDP (Customer Data Platform) et va nous permettre de soutenir notre obsession d'excellence sur des besoins qui deviennent réellement cruciaux pour nos clients." Il poursuit : "Nos enjeux sont énormes ; notre priorité demeure de continuer à offrir les produits technologiques les plus aboutis, les plus innovants et les plus sécurisés du marché, tout en aidant nos clients à rendre leur usage plus large et plus ROI-ste."



À l'occasion de cette opération, Olivier Mathiot (co-fondateur et CEO PriceMinister) et Paul Strachman (ISAI New-York) rejoignent le conseil d'administration. Paul Strachman va notamment aider la société dans le développement de ses activités sur le continent Nord-Américain.