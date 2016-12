Find, un nouveau moteur de recherche personnalisé

50 % des recherches sur les sites marchands aboutissent... à un échec. La statistique, relayée par le leader de la personnalisation omnicanale RichRelevance, en dit long sur la nécessité de moderniser les moteurs de recherche en ligne pour gagner en performance et améliorer l'expérience client. Pour adresser cette problématique, Richrelevance travaille, depuis deux ans, sur un nouvel outil, le bien nommé "Find", dont le lancement officiel sera opéré en janvier 2017. Ce moteur de recherche "sur-mesure" prend en compte l'intention, le contexte, les préférences et le comportement des utilisateurs.

Plus précisément, le moteur se nourrit de "l'historique" du client sur tous les canaux et apprend tout au long du parcours de celui-ci. Résultat : il se veut capable de proposer les produits les plus pertinents, même si le consommateur ne sait pas ce qu'il cherche exactement. "Alors qu'en magasin, le client peut expliquer son intention d'achat, cette démarche n'est pas possible sur un site e-commerce, pointe Olivier Barth, Regional Lead Sales Engineer EMEA chez RichRelevance. Or, l'utilisateur est exigeant et souhaite être compris avec un simple mot."

Engager les clients

Pour preuve, 45 % des clients sont moins susceptibles de revenir dans les 20 jours après l'échec d'une recherche, glisse Olivier Barth. RichRelevance, qui préfère prévenir que guérir, a donc inclus à son outil des fonctions telles que l'auto-completion, les multi-langues (30 sont disponibles), les synonymes ou, encore, l'autocorrection. "Find est un outil de recherche personnalisé en fonction du profil du client, afin d'augmenter la découvrabilité ou "findability", résume Matthieu Chouard, directeur EMEA de RichRelevance. Par exemple, si le client tape le mot " noir ", le moteur de recommandation proposera dans les premiers résultats de recherche, en fonction du sexe, des robes noires ou des blousons noirs."

À cet outil correspond ainsi un nouvel indicateur de mesure de la performance : la "findability" - le taux de clic avancé -, comprenez la prise en compte de l'expérience client pour mesurer, en temps réel, l'aisance avec laquelle les clients trouvent les articles qu'ils désirent acheter. Orientée métier, la technologie transmet aux utilisateurs des tableaux de bord et des alertes instantanées.