Foxintelligence facilite le suivi de livraison

Foxintelligence, créé en avril 2016 par Edouard Nattée, effectue une seconde levée de fonds, sept mois après la première. Parmi ses investisseurs figurent Global Founders Capital, Daphni, Efounders, Partech Ventures et Iron Capital. L'entreprise a lancé deux services: Misterfox, dédié à la réclamation automatique en cas de retard de livraison pour un produit acheté en ligne (la solution détecte les livraisons en retard suite aux commandes passées et l'entreprise se charge de transmettre la réclamation au vendeur), et Cleanfox, plateforme de désabonnement de newsletters. Foxintelligence compte environ 400000 utilisateurs.



Les données récoltées sont anonymisées puis mises à disposition des clients B to B de Foxintelligence via un outil Saas de data visualization et data discovery. "Ces données permettent aux acteurs de l'e-commerce, aux marques et aux analystes de connaître avec précision la part de marché, le panier moyen, la croissance, le taux de churn, etc. de n'importe quel concurrent. Ainsi, nous permettons aux acteurs du retail de prendre des décisions fondées sur des données véritablement fiables et précises" déclare Edouard Nattée, CEO. Les services sont gratuits pour l'utilisateur final.



"Notre objectif est maintenant d'accélérer la croissance de Misterfox et Cleanfox pour recruter à horizon 2018 plus de 3 millions d'utilisateurs en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France", explique Edouard Nattée.