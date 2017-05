Génération de leads: Sparklane mise sur l'intelligence artificielle

Editeur de solutions SaaS de sales intelligence, Sparklane franchit une nouvelle étape en bouclant une levée de fonds de 4 millions d'euros, auprès de deux fonds d'investissement : XAnge et Entrepreneur Venture. " Convaincus par le positionnement disruptif de Sparklane et la qualité d'exécution du management, nous avons souhaité leur renouveler notre soutien en participant à cette levée de fonds aux côtés d'Entrepreneur Venture. " précise Guilhem de Vregille, Directeur Adjoint de XAnge.

Cette levée de fonds permettra à Sparklane de poursuivre sa croissance dans les pays où la société est déjà implantée (France et Royaume-Uni) et d'étendre son expansion européenne, notamment en Allemagne. L'éditeur entend également poursuivre ses investissements dans l'Intelligence Artificielle pour développer de nouvelles solutions et renforcer ses équipes de vente et de R&D pour porter sa croissance.

Lancée en 2009, Sparklane s'appuie sur le Big Data et l'Intelligence Artificielle en développant ses propres algorithmes de prédiction. Ses solutions reposent sur la collecte et l'analyse de données internes au client couplées avec des informations issues de la presse, des réseaux sociaux, du web... " Nous collectons et analysons des millions de données liées à l'actualité des entreprises pour identifier les signaux faibles qui indiquent la forte probabilité d'un projet d'achat. Imaginez un marketeur ou un commercial qui analyserait chaque jour toute l'actualité de ses clients et qui pourrait mémoriser l'ensemble de ces informations pour identifier un jour qu'une société a enfin tous les voyants au vert pour s'intéresser à son produit. " commente Frédéric Pichard, président Fondateur de Sparklane.

