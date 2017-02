HiPay rejoint le programme de partenariat Salesforce

Avec un nouveau module développé pour Commerce Cloud, les clients de Salesforce pourront bénéficier de l'offre HiPay Enterprise. Ce module propose plusieurs options d'intégration de la page de paiement et offre une large gamme de méthodes de paiement locales et internationales.

HiPay, spécialisé dans le paiement en ligne, propose des solutions de gestion des transactions, de lutte contre la fraude, de relation avec les banques et les acquéreurs, analyse des données, adaptation à tous types de terminaux, réconciliation financière et développement à l'international. "Aujourd'hui, les marchands ont besoin de plus que la simple gestion de leurs transactions. Ils ont besoin de solutions de paiement les aidant dans leur développement sur leur marché mais également à l'international. Tout en réduisant les coûts et le temps passé, le module Salesforce Commerce Cloud simplifie l'implémentation des marchands souhaitant se développer à l'international grâce la plateforme de paiement HiPay. Nous venons en aide à des marques particulièrement innovantes, telles que Sandra, Maje, Claudie Pierlot, pour leur permettre d'atteindre de nouveaux sommets de réussite" insiste Charles Wells, chief product & marketing officer chez HiPay.

La solution de commerce unifié Salesforce Commerce Cloud promet une expérience personnalisée quel que soit le terminal utilisé : ordinateur, mobile, réseaux sociaux ou magasin physique. Grâce à la combinaison de plusieurs secteurs - business, technologie, marketing - the AppExchange, le programme de partenariat de Salesforce, est censé aider les partenaires et industries, quelle que soit leur taille, dans l'amélioration quotidienne de leur plateforme.