Isobar et eCommera lancent 'Brand Commerce'

L'agence de communication Isobar lance une offre e-commerce, "Brand Commerce", en collaboration avec l'agence eCommera, spécialiste du retail, intégrée au seau Isobar en 2015. La nouvelle activité se structure selon trois domaines d'expertise: stratégie (conseil stratégique, storytelling, définition des parcours d'achat et de l'expérience utilisateur, optimisation des performances commerciales, CRM), création et technologie (intégration, méthodologie agile, partenariats technologiques, support et maintenance).



Isobar s'est également associée avec Content Square afin de proposer une analyse des parcours clients et du taux de conversion. En parallèle, iAdvize adjoint à "Brand Commerce" sa plateforme de commerce conversationnel, dédiée à l'engagement des clients via Messenger, un outil de tchat, un service de call back ou un outil vidéo.



Une dizaine de consultants spécialisés dans le retail, la vente en ligne et le digital animent la plateforme. Le support technique est assuré par eCommerce (Demandware et Hybris).



