La nouvelle ère des smart shoppers

Comme le reflète l'Observatoire Sogec de la Promotion 2016, le shopper ne se contente plus de consommer, il surfe à la recherche de bons plans. Le shopper, dit " intelligent ", devient un " expert de la promo " et s'aventure volontiers sur les sites internet à la recherche des promotions. Lecture des prospectus, recherches connectées à domicile et vérifi cation sur le mobile en magasin, l'ensemble des canaux est mis à contribution.

L'explosion de la data

Le retour d'information sur les pratiques de consommation n'a jamais été aussi abondant. Terminaux de paiement, bornes tactiles, produits via les Qr codes, les objets sont désormais connectés et émettent de l'information.

Grâce aux équipements mobiles, les échanges sont personnalisés. L'information est mise à disposition en temps réel et alimente l'ensemble des acteurs. Avec la collecte des données, le shopper devient le sujet de toutes les attentions.

La promotion sur mesure

Sources d'informations essentielles sur le comportement client, les données transactionnelles

Issues des offres promotionnelles (bons de réduction, offres de remboursement, jeux...) enrichissent les bases de données marketing. Leur analyse permet d'affiner le ciblage et d'optimiser le retour sur investissement des opérations.

Remboursement selon le degré de fidélisation, recrutement sur des produits complémentaires, personnalisation en fonction de l'historique, géolocalisation des offres... La data s'utilise à tous les niveaux du parcours de courses pour optimiser les offres promotionnelles.

Un accompagnement expert pour des campagnes promotionnelles efficaces

à l'heure où l'expérience réelle et digitale doit être délivrée avec un haut niveau de satisfaction à chaque moment de la relation client, sogec optimise cette multiplication des points de contact entre la marque et les shoppers pour construire une relation simple, pérenne, performante. et propose une offre globale et unique de campagnes marketing qui répond aux nouveaux besoins spécifiques de ses clients marques et enseignes.