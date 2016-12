Lengow et Azoya signent un partenariat pour le déploiement du cross-border en Chine

Lengow, solution d'e-commerce automation accompagnant près de 3.600 marchands dans 45 pays à travers le monde vient de signer un partenariat avec Azoya, société chinoise présente dans 12 pays dont la France, spécialisée dans le développement en Chine des marques et distributeurs occidentaux (1001Pharmacies.com, La Redoute, Bienmanger.com, etc.). Ce partenariat est avant tout technologique. Il prévoit l'adaptation des API Lengow pour les systèmes Azoya (Haituncun.com et CECS), qui peut ainsi intégrer, de façon pratique, tous les clients Lengow.



E plus de ses services habituels (adaptation des flux, règles automatiques, gestion des commandes) et conjointement avec les équipes Azoya, Lengow pourra aider les marchands à franchir le pas pour conquérir le marché chinois et y développer leurs ventes. " Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Lengow, qui est un acteur e-commerce international de référence. Nous allons pouvoir adresser des clients communs et répondre ensemble à leurs problématiques pour aborder le premier marché mondial ", se réjouit Stéphane Rouquette, référent Azoya pour la France et l'Ouest de l'Europe.



Le volume des ventes e-commerce en Chine ne cesse de croître et le nombre de transactions en ligne à l'étranger atteindrait environ 277 milliards d'euros au cours du premier semestre de l'année dernière, soit 42,8% de croissance par rapport à l'année précédente.