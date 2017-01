Les fondateurs de Magento lancent un outil dédié aux vendeurs B to B

La start-up Oro Inc. lance la plateforme Oro Commerce, destinée à la vente en ligne B to B. L'outil propose ainsi une option de gestion multi-comptes avec de multiples utilisateurs. En plus de la personnalisation du catalogue, la plateforme permet aux vendeurs de stocker plusieurs déclinaisons de leurs tarifs. Oro Inc. promet également un "workflow complet de gestion des process BtoB". L'outil est intégrable aux solutions d'ERP (progiciels de gestion), aux CRM et aux logiciels de gestion de l'information produits (PIM). "Après plus de dix ans d'expérience dans le monde des solutions open source, nous avons assisté à une demande croissante des entreprises en matière de solution de vente en ligne adaptée au B to B, qui soit à la fois flexible et facilement personnalisable", explique Yoav Kutner, cofondateur et CEO d'Oro Inc.

L'entreprise s'appuie sur une étude du cabinet Forrester, "Building the B2B Omnichannel Commerce Platform of the Futur" (2014) et affirme que le secteur de la vente en ligne B to B est promis à un avenir radieux: il devrait dépasser le trilliard de dollars, soit le double des prévisions pour le marché B to C.