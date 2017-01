"Entre juin 2015 et mais 2016, le nombre d'offres d'emploi en logistique a bondi de 18%", révèle la dernière étude de rémunération menée par Page Group. Les métiers liés à la logistique et à la supply chain "poursuivent leur montée en puissance et occupent aujourd'hui une position clé dans les entreprises", souligne cette étude, qui pointe également qu'il est maintenant fréquent "que les directeurs supply chain siègent dans les comités de direction". Une fonction devenue incontournable, donc, surtout pour les directions achats.

Afin de vous offrir une vision synthétique des évolutions de salaire pour les principaux métiers liés à la logistique, vous trouverez ci-dessous les grilles de rémunération pour chaque poste.

Rémunération du directeur supply chain

Rémunération du responsable supply chain

Rémunération du responsable / gestionnaire approvisionnements

Rémunération du chef de projet supply chain

Rémunération du contract manager

Rémunération du supply chain manager / coordinateur logistique

Rémunération du gestionnaire logistique / flux / stocks