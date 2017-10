Les solutions Pegasystems saluées dans un rapport Gartner

Gartner a évalué les capacités de développement d'applications mobiles de 11 fournisseurs dans les deux cas d'utilisation interne, simple et complexe. Ce sont les applications développées par l'éditeur Pegasystems qui ont obtenu les scores les plus élevés avec 4,25 sur 5 pour les applications internes complexes, et 4,28 pour les simples.

La plateforme Pega, un environnement de développement, permet à ses utilisateurs de construire et faire évoluer rapidement des systèmes d'entreprise avec un triple objectif: réduire les coûts, améliorer l'agilité et offrir une meilleure expérience, tant auprès des utilisateurs professionnels que des développeurs.