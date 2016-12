Linkfluence lève 12 millions d'euros pour accélérer à l'international

S'imposer comme le leader du marché de la social media intelligence, tel est l'objectif de Linkfluence, qui annonce la levée de fonds la plus importante depuis sa création en 2006 : 12 millions d'euros récoltés auprès d'actionnaires historiques de l'entreprise (Banexi Ventures, Orkos Capital et Sigma Gestion) mais aussi auprès de nouveaux fonds dont BNP Paribas Développement. " Que cette opération séduise des fonds comme BNP Paribas Développement est un signal fort envoyé au marché et positionne la société comme un acteur majeur à très fort potentiel " se réjouit Hervé Simonin, CEO de Linkfluence. Cette levée de fonds devrait permettre au spécialiste de veille des médias sociaux de poursuivre ses investissement en recherche et développement et de continuer de s'étendre à l'international.



En 2015 en effet, Linkfluence a ouvert des bureaux à Londres et lancé des opérations de croissance externe en Allemagne, en Chine ou encore à Singapour. Elle a également accompagné des marques internationales dans leur transformation digitale, comme Google, McDonalds, Club Med et Danone. Son logiciel Radarly analyse plus de 150 millions de publications par jour sur les réseaux sociaux pour aider les marques à connaître leur e-influence et à ajuster la stratégie, grâce à une veille de leurs réseaux sociaux, la mesure de leur performance, l'analyse de l'engagement de leur communauté... Depuis sa création en 2006, Linkfluence affiche une croissance de 50% chaque année.