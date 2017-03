LiveRamp : la référence internationale du CRM OnBoarding

Pionnier du CRM OnBoarding, LiveRamp propose aux entreprises de mettre leurs données clients ou prospects au service de leurs campagnes digitales (social, search, display, video, etc). Elles peuvent ainsi s'appuyer sur des segmentations qualifiées pour cibler plus finement leurs audiences, proposer une expérience client plus pertinente ou mieux mesurer l'impact de leurs investissements digitaux y compris sur l'activité dans les points de vente.















" En connectant les données CRM avec les outils de marketing digital, LiveRamp permet aux annonceurs d'utiliser leur connaissance client sur l'ensemble des canaux pour gagner en efficacité et en pertinence. Ils sont ainsi en mesure d'adapter leurs dispositifs comme leurs messages selon le profil des internautes ciblés pour un taux d'engagement à leur marque plus élevé " souligne Vihan Sharma, Managing Director de LiveRamp France.

L'entreprise compte aujourd'hui 350 collaborateurs répartis entre San Francisco, New York, Londres et Paris, au service de plus de 1 000 clients. En France, plus d'une trentaine d'annonceurs bénéficient déjà du savoir-faire de LiveRamp dans différents secteurs d'activités : Distribution (Carrefour Média, La Redoute...), B2B (Manageo...), Automobile (Renault, AAA data...), Tourisme (Campanile - Louvre Hotels Group...), Télécommunications (Orange...), Immobilier et Banque/Assurance.



Le constructeur automobile adopte une stratégie digitale innovante en s'appuyant sur la solution LiveRamp pour enrichir les données CRM disponibles au sein de sa DMP de données offline comme celles de AAA Data. Il peut ainsi affiner ses segmentations et mieux cibler, via des bannières adaptées, des audiences spécifiques (clients ou prospects) selon leurs moments de vie. Les résultats sont là, que ce soit au niveau de la notoriété (+8% de couverture sur cible), de la génération de leads (-35% du coût d'acquisition) ou de l'engagement clients (+21% de complétion des vidéos). Les applications déployées ont d'ailleurs été mis à l'honneur dans la catégorie Display pour leur efficacité lors de la dernière édition de la Nuit des ROIs.Pour voir la vidéo "Renault : le succès d'une stratégie marketin "Data Driven", cliquer ici LiveRamp connecte aujourd'hui plus de 500 plateformes de marketing digital à travers sa solution de CRM OnBoarding (DSP, DMP, outil d'attribution, etc). L'interface utilisateur intuitive permet de gérer le pilotage des flux de données en toute simplicité. Chaque mois LiveRamp digitalise plus de 10 milliards de lignes de données, et ce dans le plus strict respect de la règlementation en vigueur.

LiveRamp est partenaire cette année de l'évènement Ecommerce 1to1 Monaco pour présenter plus en détails le CRM OnBoarding et les bénéfices de sa plateforme pour les annonceurs français. Vihan Sharma, Managing Director de LiveRamp France, animera notamment le 24 mars à 11h un atelier sur les performances d'une stratégie People-Based Marketing aux côtés d'utilisateurs ambassadeurs de la solution de CRM OnBoarding Liveramp tel qu'Anthony Lecouf, Responsable Média La Redoute. Pour voir l'interview de Vihan Sharma, cliquer ici

