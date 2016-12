Mastercard : intelligence artificielle et chatbots pour 2017

En quoi les plateformes de chatbots et, plus globalement l'intelligence artificielle, peuvent-ils être un atout pour les marques ?

Les technologies transformatrices comme les chatbots ont un impact énorme sur la façon dont les consommateurs s'engagent, avec les entreprises, et entre eux. Pour les consommateurs, les chatbots sont le début d'un véritable dialogue avec les marques, qui leur fournissent un service personnalisé, des conseils d'experts, et des expériences utilisateurs sans faille. Pour les entreprises, cela leur ouvre les possibilités de dynamiser l'affinité à la marque tout en favorisant un engagement en temps réel basé sur les données, qui inclut des services personnalisés et des expériences de paiement sans friction. Selon la société d'études Gartner, près de 2 milliards de dollars de ventes en lignes seront effectuées exclusivement par des assistants numériques mobiles d'ici fin 2016. Pour que les bots deviennent courants, les technologies comme le traitement du langage naturel et les plateformes AI - avec la connaissance verticale de l'industrie tels les services financiers et le commerce - doivent évoluer à un rythme beaucoup plus rapide tout en assurant un niveau de sécurité et de contrôle appropriés à la fois pour les informations personnelles et financières sur les services de messagerie.

Comment expliquer que les plateformes conversationnelles soient si performantes et incitent de manière aussi efficace les consommateurs à passer à l'acte d'achat ?

Les consommateurs sont à la recherche permanente de nouvelles expériences et de traitements personnalisés. Les bots ouvrent un nouveau monde de commerce conversationnel où les consommateurs peuvent utiliser le langage naturel et discuter pour s'engager et interagir avec les entreprises. Mastercard développe des bots pour des plateformes de messages comme Facebook Messenger afin d'offrir des expériences de commerce aussi simples qu'envoyer un texto à un ami. Mastercard Kai, notre bot à destination des banques, permet par exemple aux titulaires de cartes Mastercard d'utiliser Messenger pour vérifier les détails de leur compte, examiner l'historique des achats, définir des alertes de dépenses, en savoir plus sur les avantages de la carte pour son titulaire et recevoir des offres Priceless contextuelles de Mastercard. Notre bot pour les commerçants permet quant à lui au consommateur de commencer une conversation simple avec un marchand et de finaliser une transaction sans avoir à saisir les détails de sa carte, en utilisant notre portefeuille numérique Masterpass pour régler son achat.

Comment est gérée, pilotée et animée la politique d'innovation chez Mastercard ?

Nous avons créé une culture qui défie les modes de pensée traditionnels et qui permet aux collaborateurs de prendre des décisions audacieuses, les encourage à essayer de nouvelles choses, et nous aide à offrir encore plus de valeur à tous nos publics. Nous l'avons réalisé en modifiant notre infrastructure et notre organisation, et en créant des programmes d'engagement des collaborateurs. Le Labs Mastercard est notre division mondiale de Recherche et Développement, centrée sur l'évolution des tendances technologiques et de consommation, et leurs implications sur l'industrie des paiements. En faisant appel régulièrement à un grand nombre d'entreprises dans les processus de génération d'idées et dans les concours d'innovation, Mastercard Labs joue un rôle clé dans le développement de notre culture de l'innovation. En complément du Mastercard Labs, nous nous appuyons sur nos Hub Technologiques Mastercard qui sont des bureaux tournés vers l'avenir qui associent des équipes produits et technologie pour stimuler l'innovation dans le traitement des paiements numériques. Ils sont situés à New-York, dans la Silicon Valley à Saint Louis, Dublin, ou encore Singapour... De plus nous sortons de nos murs pour nous engager et développer des relations avec les meilleurs et les plus brillants parmi les entrepreneurs, start-up, développeurs et autres, afin d'innover pour aider les entreprises à développer leurs activités et accroître leur participation à l'économie mondiale.