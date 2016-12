Arrivée du secteur de l'IT, la méthode agile commence à faire ses preuves auprès des services commerciaux. Cette technique de pilotage de projets est centrée sur le client et consiste à établir un plan d'ensemble sans entrer dans les détails. Les équipes travaillent par étapes successives, fixées à court terme, et vérifient auprès du client que chaque objectif est atteint avant de passer au suivant. Ce fonctionnement permet une plus grande réactivité.



En parallèle, chaque collaborateur est responsabilisé et bénéficie d'une autonomie suffisante pour mener à bien ses projets. Plus investis, les commerciaux sont encouragés à prendre des décisions et à faire confiance en leurs compétences, sans validation systématique par un responsable hiérarchique. "L'intrapreneuriat" est encouragé, ce qui décharge le directeur commercial des tâches opérationnelles et lui permet de se consacrer à la réflexion stratégique.



Le centre de formation Unow propose un Mooc (formation à distance) "Culture et outils de l'entreprise agile" à destination des commerciaux. La formation s'articule autour de quatre modules de deux heures chacun: la culture agile, le pouvoir du management 3.0, la boîte à outils du "lean start-up" au "design thinking", en passant par les méthodes "scrum" ou "beyond budgeting", et immersion en entreprise (reportage au sein d'une équipe agile). Pour ce dernier module, deux collaborateurs de l'entreprise Onepoint (cabinet de conseil informatique) témoigneront de leur quotidien: faible hiérarchie, travail en mode collaboratif, les salariés n'ont pas de poste fixe.



La formation commencera le 21 novembre. L'accès aux contenus est gratuit, un système de certification est mis en place, au tarif de 49 euros.



Inscription sur le site http://www.moocagile.com.



