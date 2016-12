Monext et Cetelem lancent une offre de paiement en ligne en plusieurs fois

Avec cette offre de paiement en ligne en 3 ou 4 fois, un cyberacheteur pourra effectuer un premier versement lors de l'achat puis payer le reste en 2 ou 3 fois les mois suivants. Monext a développé pour Cetelem une plateforme qui gère le calcul des échéances ainsi que la gestion des événements exceptionnels : impayé, remboursement anticipé... Cette plateforme sécurisée s'appuie sur l'offre de paiement en ligne de Payline et assure la protection des données cartes qui sont cryptées par le principe de tokénisation ainsi que la lutte contre la fraude grâce à un module d'analyse du comportement consommateur.



La page de paiement se veut ergonomique et promet aux clients une expérience fluide grâce à un formulaire de souscription simple et un récapitulatif clair et transparent des coûts et de l'échéancier. Les e-commerçants peuvent intégrer cette solution via la plateforme Monext ou via une plateforme de paiements connectée à l'offre (Payline à ce jour, Worldline fin janvier 2017).