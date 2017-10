Optimisation sur E-commerce : le Guide des Fêtes

Faut-il prévoir des soldes pour Black Friday et Cyber Monday ? Comment promouvoir ses produits pour Noël - à quel segment et par quels moyens ? Comment bien démarrer l'année avec des soldes d'hiver profitables ? Toutes ces questions ne devraient pas rester sans réponse plus longtemps, vu l'enchaînement des événements qui laisse peu de temps pour se retourner une fois que la période des fêtes a commencé.

Voici, mois par mois, les conseils de la solution Nosto pour aider les retailers à organiser et optimiser leurs campagnes sur site, leurs campagnes d'e-mailing et leurs Facebook ads. Le but final étant de tirer profit du trafic intensifié pendant les fêtes.

En Novembre

Si vous hésitez encore à mettre en place des campagnes spécifiques pour Black Friday et Cyber Monday, voici quelques chiffres qui devraient vous convaincre de la popularité grandissante de ces événements en France.

La France est arrivée en troisième position du marché européen en termes de ventes en ligne lors du Black Friday en 2016, avec une augmentation des ventes de 41% par rapport à 2015. Et même si vos clients ne s'attendent pas à des soldes dédiées à Black Friday ou Cyber Monday (le lundi suivant Black Friday, cette année le 27 Novembre), les cyberacheteurs sont toujours à la recherche de promotions, surtout à l'approche de Noël. Beaucoup de consommateurs commencent d'ailleurs leur shopping des fêtes dès Septembre, et 22% des 18-29 ans profitent du Black Friday pour acheter les premiers cadeaux de Noël.

Vos objectifs du mois :

- Communiquer vos offres grâce à une stratégie d'email marketing bien pensée

L'email reste le moyen le plus efficace pour communiquer sur les promotions, à condition que leur design soit optimisé pour tous les supports (et surtout sur mobile). Le comportement du consommateur sur site est une source de données à prendre en compte lors de la création des emails promotionnels ou informatifs. La data récoltée vous permet de personnaliser le contenu des emails avec des emails widgets présentant les produits consultés ou similaires - un moyen efficace pour s'adresser directement aux préférences des consommateurs.

- Construire votre base de données en récoltant les adresses emails de façon subtile

L'abandon des paniers est un thème récurrent dans l'industrie du e-commerce et est accentué lors des périodes de promotions. Le fait est que les consommateurs prennent le temps de comparer les offres sur différents sites, et ont tendance à oublier leur panier. Ajouter une fenêtre pop-up est la solution la plus efficace pour demander l'adresse email des visiteurs sur le point de quitter le site et les recibler par la suite avec un email contenant les articles du panier. Il est aussi possible d'offrir une sauvegarde de panier via ce pop-up.

En Décembre

La cible des e-commerçants : les retardataires dans leurs achats de cadeaux.

Vos objectifs du mois :

- Optimiser votre site pour la recherche de cadeaux

Notamment grâce à deux outils : l'option Recherche et les filtres de produit. Ces deux options doivent être fonctionnelles sur tous les supports pour une recherche facilitée et un gain de temps dans la navigation. L'adaptation sur mobile est primordiale pour ces outils.

- Mettre en avant les bons produits pour la bonne personne sans rupture entre les différents canaux

Afficher les meilleures ventes sur la page d'accueil va rassurer les visiteurs sur leur décision d'achat de cadeaux. En utilisant des blocs de recommandations basés sur le comportement des visiteurs précédents, les e-commerçants peuvent mettre en avant de façon automatique et en temps réel les produits les plus achetés pendant la période des fêtes, ou les produits ayant été achetés ensemble. C'est un excellent moyen de faciliter le choix des consommateurs hésitants.

- Placer les produits pertinents dans le fil d'actualité de vos visiteurs

L'utilisation des publicités dynamiques de Facebook est idéale en cette période de trafic intensifié. Elles vous permettent non seulement de recibler vos visiteurs avec les produits pertinents, mais aussi d'éviter de faire la promotion de produits en rupture de stock. En effet ces publicités sont mises à jour automatiquement en fonction du comportement du consommateur et en temps réel.

En Janvier

Les retours de cadeaux de Noël commencent généralement dès début Janvier, et le top départ des soldes d'hiver sera donné le 10 janvier cette année.

Vos objectifs du mois :

- Simplifier la politique de retour

Les fêtes sont passées, c'est le moment des retours de certains cadeaux. Simplifier sa politique de retours pour l'occasion revient à faire bonne impression pour les consommateurs dont c'est la première visite. Un retour gratuit jouera à 60% en la faveur d'un achat futur. Il a d'ailleurs été prouvé qu'en moyenne 40% de l'activité d'un e-commerce provient des achats renouvelés, qui représentent 8% du trafic uniquement ! Un conseil : peaufinez le service client.

- Réengager les clients avec des emails " we miss you "

Grâce aux adresses emails et à la data collectées en Novembre et Décembre, l'intégration de la personnalisation prend tout son sens. Elle permet notamment d'envoyer des emails au contenu personnalisé pour chaque individu tout en incluant la promotion des soldes d'hiver qui arrivent.

- Pensez à entretenir la valeur vie client

Les programmes de fidélités représentent un bonus pour augmenter la valeur vie client. L'harmonisation de ces programmes entre les magasins physiques et les boutiques en ligne permet aux consommateurs d'accumuler des points comme ils le souhaitent et de vivre une expérience client omnicanale !

