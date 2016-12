Oxatis réalise une levée de fonds de 5 millions d'euros

5 millions d'euros ont été récoltés par Oxatis auprès d'investisseurs privés conseillés par Arkea Capital et de ses investisseurs actuels parmi lesquels Omnes Capital. "Nous avons un objectif ambitieux: quadrupler notre chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années grâce au renforcement de nos actions commerciales et développer une stratégie internationale dans les quatre pays d'Europe où nous opérons : France, Angleterre, Espagne, Italie. Ces pays représentent 60% du marché e-commerce européen, lui-même premier marché e-commerce au monde" indique Marc Schillaci, président du directoire d'Oxatis. Le dirigeant ambitionne de porter la part de son chiffre d'affaires hors France de 20% actuellement à plus de 50% d'ici 2020.

Le renforcement de la stratégie R&D du groupe passera par l'investissement dans les fonctionnalités BtoB Web. En effet, le marché de la vente entre professionnels devrait croître de plus de 35% par an durant les quatre prochaines années, d'après Oxatis. Mais ce n'est pas tout, puisque l'éditeur ne cesse de proposer de nouvelles fonctionnalités avec, notamment, un site mobile optimisé pour être utilisé comme une appli. Plus de 70 nouvelles fonctionnalités devraient être ajoutées à son portefeuille de solutions Saas d'ici 2017.

Accélération des partenariats

Oxatis veut accroître sa présence auprès des PME en augmentant ses équipes commerciales et par des actions marketing ciblées, via ses 450 revendeurs présents en Europe.

L'éditeur veut renforcer ses liens avec le groupe Sage/Ciel en Angleterre, Espagne, France et Belgique, marché de 2 millions d'entreprises clientes. Il a également été choisi comme partenaire exclusif du Groupe TeamSystem en Italie (300 000 entreprises clientes).

Oxatis poursuit également une stratégie de partenariat avec le monde bancaire. Dans le prolongement du partenariat avec le Crédit Agricole, Oxatis adresse aux banques qui souhaitent élargir leur offre de service aux PME une solution de e-business en ligne, sécurisée et centralisée. L'éditeur annonce deux nouveaux accords bancaires en cours de signature pour équiper plusieurs milliers de PME supplémentaires.