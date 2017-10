[#ParisRetailWeek] Les vainqueurs des Paris Retail Awards 2017

Compétition attendue et célébrée à l'occasion de la Paris Retail Week, les Paris Retails Awards sont décernés à 11 lauréats , répartis comme suit: 7 lauréats de leur catégorie, 1 grand gagnant du prix Paris Retail Golden Award, un French Initiative Award, un coup de coeur du jury, ainsi qu'un prix Rookie of the year, destiné à une start-up, départagée grâce au vote du public et à celui d'un jury dédié. La cérémonie est présidée par Sébastien Badault, directeur général d'Alibaba Group France.

Pour la quatrième année, le Rookie a vu s'affronter trois start-up finalistes, Admo.tv, Datadome et Sensefuel, venues pitcher devant le public, composé notamment d'investisseurs et de clients potentiels. C'est finalement Admo.tv qui a été récompensée. Le Paris Retail Golden Award est remporté par Octipass, pour sa solution "Tablettes vendeurs", destinée à assister les collaborateurs en magasin dans le cadre de la digitalisation des enseignes. La start-up est également lauréate de la catégorie "Digitalisation du point de vente".



En parallèle, le coup de coeur du jury va à Oyst, pour sa solution Oyst 1-click, un bouton qui permet d'acheter en un clic depuis la page produit sur toutes les plateformes marchandes, sans login, mot de passe, ou saisie des données bancaires ou de l'adresse de livraison.



Le trophée "French Initiative" vient récompenser Bmobile pour Dartagnan, une solution Saas dédié à la conception de campagnes d'e-mailing responsive.



Enfin, la catégorie "Du lead au client" distingue Temelio pour "La fusion du CRM et du marketing digital appliquée à Belambra", la catégorie "Expérience client" est dominée par Relais colis pour sa solution "Smart" (envoi de colis sans étiquette à imprimer), la catégorie "Logistique" voit la victoire de la conciergerie/service de livraison Mister Pasha, la catégorie "Social commerce" récompense Facelift pour "Facelift Cloud All in one 2017", la catégorie "Store solutions et design" Honore Kendu In-Store Visual Solutions pour "flowbox, The new Dynamix Display" (écrans 2D led à animation dynamique) et le magasin d'applis privé "Retail AppStore" de Daxium arrive en tête de la catégorie "Technologie".



Jury 2017



Présidé par Sébastien Badault, Alibaba Group France.

Composé de: Alexandra Bouthelier, déléguée générale - Fédération du Commerce Coopératif et Associé

Merete Buljo, chief digital & customer experience officer, executive committee member Natixis Eurotitres

Alexandre Chevalier, directeur Europe Delsey SA

Céline Malgras, directrice digitalisation et e-commerce Guy Degrenne

Renaud Ménérat, président MMA France (Mobile Marketing Association France)

David Nedzela, directeur marketing digital Fnac

Régis Pennel, fondateur L'Exception

Betrand Pineau, responsable e-commerce, systèmes d'information & nouvelles technologies Fevad

Hayat Zerouali, directrice e-commerce - Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian, Trésor)