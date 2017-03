PayPal lance une assurance annulation voyage

PayPal France et Europ Assistance lancent une offre conjointe d'assurance annulation pour les voyageurs. Le programme "Assurance annulation voyage", gratuit, couvre les demandes de remboursements à hauteur de 300 euros pour les personnes qui ont réglé leurs titres de transport ou leur hébergement via leur compte PayPal. Le service est élaboré en partenariat avec l'assureur Aon. Deux formules premium (aux tarifs de 14 et 28 euros par an), proposées par Aon, Europ Assistance et PayPal s'adressent aux personnes seules ou aux familles. Les montants remboursés atteignent alors 2500 euros. Les formules sont disponibles sur la plateforme www.annulationvoyage.fr.



Le remboursement est crédité via le compte PayPal de l'utilisateur sous cinq jours ouvrés, sous réserve que le motif entre dans les conditions prévues PayPal (vol de papiers, sinistre, licenciement, divorce, maladie...).



L'initiative vise à familiariser les internautes à l'assurance annulation voyage, dont le taux d'adoption demeure très faibles (17% des Français), et au paiement de ce type d'achats grâce à PayPal. Par ailleurs, les risques d'annulation représentent un frein à la réservation.



