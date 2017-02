Pinterest facilite l'achat de produits sur sa plateforme

Et un pas de plus vers le commerce en ligne. Le média social Pinterest a dévoilé, le 8 février 2017, trois nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme, dont "Shop the Look". Disponible aux États-Unis, l'innovation offre aux utilisateurs la possibilité d'acheter les produits découverts grâce aux épingles de mode ou de décoration. Le principe est simple : en tapant sur le cercle bleu visible sur un produit, Pinterest affiche des recommandations d'objets similaires disponibles à l'achat directement sur sa plateforme... ou via un e-commerçant. Déjà pourvu d'un "buyable pin" depuis 2015 - un bouton permettant d'acheter un produit sur l'application -, le réseau social combine, avec Shop the Look, intelligence artificielle (technologie de vision par ordinateur pour reconnaître les objets sur les photos) et recommandation humaine.



Aux États-Unis, Pinterest collabore avec les réseaux de contenus Curalate, Olapic, Project September et ShopStyle. Les utilisateurs peuvent ainsi effectuer des achats auprès de marques telles que CB2, Macy's, les supermarchés Target et Wayfair.

Appareil Photo Intégré et Idées à la Demande



Le site compte aujourd'hui plus de 100 milliards d'épingles enregistrées par 150 millions de personnes à travers le monde. Autres fonctionnalités annoncées : "l'Appareil Photo Intégré" et "Idées à la Demande" (dénicher de nouvelles idées en lien avec les inspirations de son fil d'actualités). Pinterest donne ainsi les moyens à ses utilisateurs de rechercher des idées sur l'app en utilisant l'appareil photo d'un Smartphone : il suffit de prendre en photo ses inspirations pour que l'Appareil Photo Intégré génère des épingles similaires et recommande des manières de concrétiser l'inspiration - par exemple, si un utilisateur prend en photo un sweat-shirt, Pinterest suggèrera différentes façons de le porter. L'Appareil Photo Intégré est, selon Pinterest, "sa technologie la plus expérimentale" : l'innovation est disponible sur iOS et Android aux États-Unis, et très prochainement dans les autres pays.