Première livraison réussie pour le drone d'Amazon Prime Air

Un colis de deux kilos, livré exactement treize minutes après sa commande à Cambridge au Royaume-Uni. Belle performance, qui n'aurait peut-être pas mérité un tweet de Jeff Bezos s'il ne s'agissait de la première livraison par drone en conditions réelles du service Prime Air. La livraison par drone devient une réalité, trois ans après avoir été annoncée par l'e-commerçant.

Au coeur de l'actualité hier avec le développement mondial de son service Prime Video et ses nouvelles solutions marketing, Amazon égale ainsi la performance réalisée mi-novembre par Domino's, qui a livré une pizza en Nouvelle-Zélande. Des entreprises comme La Poste, Alibaba, Walmart ou encore Google travaillent également sur la livraison par drone. Il y a près d'un an, Amazon dévoilait déjà les premiers essais de Prime Air dans une autre vidéo et disait travailler sur une douzaine de prototypes différents.

Maintenant que la technologie est opérationnelle, Amazon devra encore franchir les différentes barrières juridiques de ses marchés avant d'y développer son service.