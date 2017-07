[RESULTATS] HiPay Group, un chiffre d'affaires en hausse de 28%

HiPay Group, la fintech spécialisée dans les paiements en ligne, annonce son chiffre d'affaires du premier semestre 2017, qui atteint 12 M€, en hausse de 28% et un flux monétique de 951 M€ (+ 58 %). Commentant l'activité, Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay Group déclare : " Le groupe HiPay finalise sa transition vers l'activité monétique avec une séparation juridique complète des activités télécom en vue de leur cession. Cette cession vient entériner le repositionnement stratégique du Groupe débuté il y a 2 ans. L'ensemble des ressources sera désormais consacré à la poursuite de nos objectifs de croissance et à notre dynamique d'innovation afin de fournir à nos clients toujours plus de valeur ajoutée "