Reichelt expédie depuis l'Allemagne

Reichelt (CA : 130 M€ en 2016) qui commercialise depuis l'Allemagne ses produits à l'international, vient d'ouvrir une boutique en ligne en France (reichelt.fr). Le marchand distribue une offre large (plus de 75 000 produits) et cible les professionnels comme les particuliers. Son credo : un bon rapport qualité prix et des délais de traitement de commande et de livraison attractifs.

Pour son CEO, Ulf Timmermann, " la plus grande barrière à l'entrée d'un marché à l'international se résume à la langue ". C'est pourquoi l'enseigne propose des sites et un service client dans la langue du pays en Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni et en France (ainsi que le paiement en monnaie du pays en Suisse et au Royaume-Uni). Pour autant, cette barrière n'empêche pas la croissance à l'export : " Lors de notre expansion au Royaume-Uni, nous avons constaté que la fascination pour l'électronique relie les gens à travers les pays. C'est pourquoi nous sommes très optimistes quant à notre entrée sur le marché français " ajoute le CEO.

Logistique intégrée

Malgré cette expansion à l'international, la stratégie de logistique intégrée n'a pas varié. Mais Reichelt s'est doté d'un outil lui permettant de gérer les flux. " En avril, nous avons inauguré notre nouveau centre logistique de 25 000 m2 basé à Sande en Allemagne qui représente un investissement de 9 millions d'euros. Nous prévoyons une extension étape par étape pour atteindre une capacité totale de traitement de 150 000 articles " déclare Ulf Timmermann. L'enseigne qui utilise une logistique automatisée depuis 1996 - son organisation logistique est certifiée DIN EN ISO " Made in Germany " - ne prévoit pas d'ouvrir d'autres centres. " Avec de larges capacités d'expansion et une logistique performante, l'entreprise peut envoyer jusqu'à 10 000 colis par jour, dans un délai très court, quel que soit le pays de commande " assure Ulf Timmermann.