SQLI rachète Osudio

Une contribution majeure à sa stratégie de groupe, à son déploiement géographique et à son apport de business. C'est ainsi que SQLI conçoit l'acquisition d'Osudio, spécialiste du e-commerce, dont les 175 experts couvrent 9 pays européens, dont le Benelux, le Danemark, l'Allemagne et la Suède.



Créé en 1996, Osudio, dont le chiffre d'affaires a atteint, en 2016, 8 M€ pour une marge d'EBITDA2 de plus de 15%, accompagne des grands groupes dans le déploiement de leur stratégie e-commerce, et notamment Carlsberg, Hoffmann Group, GrandVision, Hansgrohe, Miele, Philips et Intergamma. Outre ce portefeuille et ce maillage territorial, le nouvel ensemble disposera également d'une solide capacité d'industrialisation avec des sites de production "nearshore" à Rabat (Maroc), Cape Town (Afrique du Sud) et Valence (Espagne).

"L'alliance des expertises de SQLI et OSUDIO fait du nouvel ensemble le 1er intégrateur HYBRIS (Groupe SAP) en Europe et dans le top 3 mondial avec plus de 100 projets déployés sur cette plateforme e-commerce de référence", insiste le communiqué.

Après l'acquisition d'Invent Commerce au Royaume-Uni en avril 2016 et celle, plus récente, de Star Republic en Suède en mai 2017, SQLI, fort de ses 2.300 collaborateurs, confirme sa volonté d'amplifier la dynamique de croissance à l'international en complément des développements réussis par croissance organique, notamment en Suisse ou en Belgique.