Smart Traffik acquiert la start-up Bealder

Smart Traffik, spécialiste des solutions drive-to-store, annonce l'acquisition de Bealder, expert dans l'analyse du trafic et de l'engagement client en point de vente, et ce afin d'enrichir son offre omnicanal à destination des marques et des enseignes (Celio, Z, HP, etc.). Objectifs: que ces dernières appréhendent davantage les habitudes des consommateurs et de leur donner les moyens d'être présentes à chaque étape du parcours d'achat, de mesurer l'impact des campagnes digitales sur les ventes en magasin et enfin de délivrer une expérience client optimale et ultra-personnalisée.

Après sa récente levée de fonds d'un montant de 3,5 millions d'euros, Smart Traffik est parti à l'international en ouvrant un bureau à Chicago. Sa solution est déjà utilisée dans plus de 110 pays.

Avec l'acquisition de Bealder, l'entreprise, fondée en 2012, par Thomas Le Guyader, Laurent Simonin, Emmanuel Isnard et Yann Gilquin, accélère l'innovation. En intégrant les nouvelles fonctionnalités avancées d'analytics et de marketing in-store à sa suite de solutions, Smart Traffik va étoffer son offre de services et va ainsi pouvoir élargir la typologie de son portefeuille clients.