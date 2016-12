SoCloz et Ingenico lancent une solution d'encaissement mobile omnicanal

"Apporter aux vendeurs un panel de services complets aux consommateurs", telle est l'ambition de la solution de paiement mobile en magasin lancée en partenariat par SoCloz et Ingenico. Le client peut régler immédiatement les achats disponibles en magasin et être débité du solde à la livraison d'articles commandés en ligne par le vendeur, en cas de rupture de stock. "Il est urgent de proposer aux enseignes des outils leur permettant d'apporter un niveau de service et une expérience d'achat comparables à ceux du web" souligne Jérémie Herscovic, président de SoCloz. "Le choix d'Ingenico nous a paru une évidence en raison de son offre de solutions de paiement innovantes et sécurisées de bout-en-bout."



L'interface, accessible et conçue pour les vendeurs, devrait permettre à ces derniers d'accompagner leurs clients dans les rayons et de dynamiser la transformation en magasin de 20%, grâce à différents modes d'achat et de livraison selon les attentes des consommateurs.

SoCloz, éditeur de solutions de digitalisation des points de vente, est né en 2010 et équipe près de 20 000 magasins dans 13 pays européens. Ingenico, spécialisé dans les solutions de paiement intégrées, s'adresse aux petits commerçants aussi bien qu'aux enseignes de la grande distribution.