Tech : un nouvel incubateur pour les start-up de la réalité virtuelle

S'immerger dans une structure d'accompagnement dédiée aux projets de création en réalité virtuelle (VR). Voilà ce que propose l'incubateur Commune Image VR, lancé début août 2017 par Commune Image, espace de création dédié au cinéma, et Créatis, incubateur d'entreprises culturelles, en partenariat avec CR Connection, GIE dédié à la VR, et Uni-VR, think thank spécialisé sur la thématique.



L'offre s'adresse aux entrepreneurs en phase d'amorçage dans les domaines de la réalité virtuelle, mais aussi la réalité augmentée ou mixte. L'objectif est d'aider les start-up à optimiser la qualité des expériences immersives qu'elles proposent aux spectateurs.



Quel accompagnement ?



Commune Image VR propose un programme d'incubation d'un an reconductible, une mise en relation avec un réseau d'entrepreneurs, experts, mentors et partenaires notamment financiers, un accès à un showroom et à un espace de prototypage et de beta-testing ainsi qu'à des outils de production et de post-production, ou encore une mise à disposition d'espaces de travail chez Commune Image qui se trouve à Saint-Ouen en région parisienne.



L'offre commence à 350 euros HT par mois (650 euros HT avec espace de travail). Les candidatures sont possibles en ligne jusqu'au 8 septembre. La sélection des projets sera opérée en septembre. La rentrée aura lieu le 2 octobre.