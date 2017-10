L'éditeur SAP acquiert Gigya, spécialisé dans la gestion de l'identité client

L'éditeur de logiciel SAP, dédié à la gestion d'entreprise, annonce le rachat de Gigya afin de renforcer ses services en matière d'expérience client omnicanale. La plateforme d'access management de Gigya aide les entreprises à construire des relations digitales avec leurs clients, via la gestion de profils clients, de leurs préférences, la liste des prospects opt-in. La solution permet aux clients de garder le contrôle sur leurs données et s'adapte à la législation locale. L'approche de Gigya repose sur la personnalisation des contenus proposés et du parcours d'achat.

Gigya gère actuellement 1,3 milliard d'identités clients. L'entreprise est partenaire de SAP Hybris depuis 2013. Grâce à cette acquisition, SAP Hybris souhaite devenir la première organisation à offrir une plateforme data cloud dédié au profilage et à la conversion de nouveaux clients, via l'agrégation de différentes sources et de différents témoignages d'engagement client, Web, mobile, in-store ou via des objets connectés.

La transaction devrait être finalisée durant le dernier trimestre 2017.Les termes de l'accord ne sont pas communiqués.