Le groupe Le Duff lance Gourming, la marketplace de la gastronomie française

600 spécialités régionales, 300 produits issus de l'agriculture biologique, 140 produits labellisés... Le groupe Le Duff (La Brioche Dorée, Pizza Del Arte), détenteur de 1900 restaurants et boulangeries dans 90 pays, lance sa marketplace de produits alimentaires français à destination des professionnels du monde entier. Avec Gourming, le géant des café-bakery entend atteindre les 10000 produits référencés à la fin de l'année 2017 et ouvrir de nouveaux continents comme l'Amérique du Nord et l'Asie. Fin 2017 aux États-Unis, 50% des clients professionnels effectueront la moitié de leurs achats en ligne. En France, 20% des achats BtoB se font pour le moment en ligne.

Gourming se veut être une solution complète, qui comprend une plateforme logistique (Gautier), 3 transporteurs spécialisés qui livrent des produits frais, secs et surgelés (Stef, STG & Nagel Logistique et Dachser), ainsi que 2 cabinets de veille règlementaire destinés à produire des contre-étiquettes rédigées dans la langue de destination et dans le respect de la réglementation locale. Les 250 producteurs inscrits doivent payer un droit d'entrée de 100 euros par produit référencé et se voient prélever une commission de 25% sur leurs ventes, en échange desquels Gourming "lève toutes les barrières à l'export".

Véritable outil de sourcing, Gourming propose des sélections de chefs Meilleurs Ouvriers de France partenaires, et devrait lancer prochainement l'"Académie Culinaire Gourming" avec des recettes, des conseils d'élaboration et d'optimisation de sa carte. La "French Touch" inspire encore.