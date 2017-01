NRF17 Fujitsu présente ses 4 innovations dans le retail

"Repersonnaliser l'expérience client à grande échelle", tel est le mot d'ordre chez Fijustsu. L'un des principaux acteurs du retail base toute sa stratégie sur sa vision "Connected Retail" centrée sur l'Humain visant à optimiser l'expérience client et employés en magasin. Pour ce faire, Fujitsu s'appuie sur les best practices du e-commerce et les décline dans le monde physique.

"À l'ère de la transformation digitale, l'heure est venue pour les acteurs de la distribution de s'adapter rapidement et avec intelligence aux mutations à venir. Nous souhaitons accompagner nos clients tout au long de ce processus en apportant toute la maturité du digital en magasin. Ainsi, Fujitsu s'est donné pour mission d'aider les distributeurs dans la mise en place d'une stratégie omnicanale irréprochable, qui leur permettra de se distinguer de leurs concurrents", explique Mathieu François, Head of Retail Fujitsu France.

Les nouveautés NRF 2017



La géolocalisation des clients en surface de vente



La nouvelle version (2.0) de la solution Retail Engagement Analytics permet de géolocaliser les clients en surface de vente. Grâce à une meilleure connaissance client, l'adaptation et la personnalisation de l'offre sont simplifiées, tout comme l'organisation des équipes en magasin. Parmi les nouvelles fonctionnalités clés, la surveillance en temps réel via le wifi et maintenant le beacon et l'analyse vidéo -en profitant du dispositif existant déjà dans les enseignes_, une meilleure ergonomie de l'interface (dashboard "user friendly") et davantage d'indicateurs clés de performance pour les magasins (plages horaires, météo, période de l'année...).

Objectifs de cette solution, mieux allouer ses équipes de vendeurs en fonction des points chauds en temps réel, détecter le temps passé par les clients dans tel ou tel rayon, faire un comparatif en fonction des différents points de vente et donc comparer les taux de conversion. Cette nouvelle version est actuellement testée par une grande chaîne internationale de magasins de prêt-à-porter nordique mais aussi dans sept autres pays dont la France.

Fujitsu Retail Wearable

La nouvelle solution " Fujitsu Retail Wearable " permet aux employés retail d'exercer de multiples tâches sans être " bloqués " sur un unique poste, à un unique endroit ou sur une unique tâche.



"La flexibilité de cet appareil breveté accorde une capacité de réactivité sans précédent aux employés par rapport aux solutions traditionnelles de communication ou de gestion du personnel en magasin", souligne Mathieu François, responsable retail France. Les messages multidirectionnels et mutuels aident les retailers à établir des environnements digitaux collaboratifs pour leurs équipes. Les alertes sont affichées sur un appareil sans fil "Samsung Gear S3" via une interface ergonomique. Cette solution permet aux employés d'exécuter leurs tâches principales tout en ayant accès aux alertes (vérification de prix, demande d'aide,...), en répondant aux demandes à distance (vers le client ou les autres employés) et en surveillant le paiement en libre-service.

U-Shop



Encore à l'état de prototype, la solution mobile omni-canale U-Shop permet au client d'avoir une expérience d'achats simplifiée. Grâce à cette application mobile, le client scanne ses articles en magasin, peut effectuer une commande en ligne si le produit n'est pas disponible en magasin, choisit son mode de paiement (par carte de crédit, par Paypal ou encore en espèces via une caisse libre-service).



À l'issue du paiement est généré un QR code qui permet au retailer d'effectuer une vérification simple avant le départ de son client. Le grand retailer Costco teste actuellement cette solution.



Caisse libre-service (SCO) RFID



Scannez l'intégralité de votre panier en un clin d'oeil grâce à la nouvelle solution de SCO RFID développée par Fujitsu. Grâce aux tags RFID sur les articles, il suffit au client de remplir son panier, de le poser sur le SCO pour que l'intégralité des références apparaît sur l'écran puis de procéder au paiement.

Solution hybride pour les produits "non tagués", il est également possible d'utiliser le scan classique.