C'est à Marseille, lors de l'événement Shake Ecommerce, qu'Eric Alessandri revient sur les quatre éléments clés de succès d'une marketplace : un marché de 100 millions d'euros ou plus, un business centré sur la largeur d'offres, une absence d'intuitu personae c'est à dire que l'on peut ignorer l'identité du vendeur, le contrôle des transactions...Autant d'éléments nécessaires mais pas suffisants pour envisager la création d'une marketplace. Au delà de ces fondamentaux, le fondateur de Wizaplace identifie des règles d'or pour créer sa marketplace:



1- Le client principal de la marketplace : les vendeurs et non les acheteurs

La marketplace doit consacrer l'essentiel de son énergie à développer le nombre de ses vendeurs et son offre. Et Eric Alessandri de citer le charismatique fondateur d'Amazon, Jeff Bezos qui souligne "mon but est de vendre tous les livres du monde". Le principal du budget marketing de la marketplace doit donc être consacré au recrutement des vendeurs.

2- Connaître le contexte juridique



L'encaissement pour compte de tiers s'avoisine au métier de la banque, les spécificités juridiques des marketplaces doivent être connues et maîtrisées.

3 - Contrôler le contenu

La marketplace a une obligation de modérer les produits vendus, les commentaires, les notes, les descriptions vendeurs, les messages entre vendeurs et acheteurs...

4 - Connaître les spécificités comptables



La marketplace est assujettie à des obligations comptables pour la bonne tenue des transactions et du flux financier. Les informations sur les transactions réalisées par les vendeurs doivent être stockées. Et les acteurs ont des obligations également au regard de la gestion de la TVA.

5- Particularités des marketplaces C to C

Authentifier les partenaires de l'échange, garantir la transaction par certains moyens techniques. Le conseil d'Eric Alessandri est de réaliser le paiement du vendeur après réalisation de la prestation.



6- Back office : détenir les outils d'administration indispensables



La marketplace doit, bien sûr, disposer des outils de gestion et des outils marketing nécessaires au bon fonctionnement de l'activité



7- Développer un front office efficace



La vision de Wizaplace est de choisir une solution mobile nativement, d'avoir un webdesign intégralement personnalisable et adapté aux sites.

8- Maîtriser les services externes de la marketplace.

Paiement, recherche, certification des échanges (SSL) , routeur d'e-mailing, recommandation de produits, logistique pour certaines marketplaces, interconnexion des systèmes d'information...sont autant de disciplines que la marketpkace devra maîtriser.



9- Bien choisir son partenaire

Pour mener à bien son projet de lancement d'une marketplace, il existe différents types d'acteurs, des solutions de marketplace "low cost" aux solutions des grands comptes. Mais aussi des solutions intermédiaires comme celle de Wizaplace ou bien encore des solutions développées "from scratch" par des agences. Il conviendra de comparer les offres en fonction de ses moyens et de ses ambitions.