1 / 8

© Farmily

Même dans de petits espaces, il y a toujours la place pour le vivant et la biodiversité... partant de ce constat, Farmili commercialise via sa e-boutique conseil des poules pondeuses, des lapins, des insectes auxiliaires, des oiseaux de jardin et des mini-potagers. La livraison s'organise en transport express au départ de l'élevage : Par exemple les poules sont livrées le mercredi, et selon les départements, soit entre le matin, soit l'après-midi. Le transport des animaux est assuré par France Express, réseau national agréé, dans des caisses spécifiques.