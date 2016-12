1 / 5

Invoxia se présente comme un téléphone fixe de bureau classique à quelques différences près. On peut connecter son smartphone sur sa base et récupérer ses contacts pour obtenir un confort d'appel comparable à une ligne fixe lorsque l'on est au bureau. Des hauts-parleurs sont intégrés dans l'appareil pour permettre de diffuser de la musique ou de réaliser des appels en conférence depuis un smartphone.



Grâce à des adaptateurs, il est possible de connecter tout type de smartphone à la base. Un boîtier est fourni et permet une astuce plutôt intéressante : en le connectant en Ethernet et à la ligne fixe, on obtient une portabilité de la ligne fixe sur son smartphone ! On peut ainsi téléphoner avec son numéro de fixe même à l'étranger ou recevoir ses appels.





Le kit Invoxia est venu à 249 euros. Il fonctionne en Bluetooth Low Energy.

