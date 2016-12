1 / 6

À l'heure de la transformation digitale des entreprises, seules 7% des organisations considèrent la Cyber comme un sujet prioritaire et de premier ordre. C'est le résultat de l'enquête " Enjeux Cyber " menée par Deloitte en 2016.

Pourtant, alors qu'une entreprise en France subit 50 attaques par jour (source : Deloitte), ces conséquences sont nombreuses et souvent invisibles : destruction d'infrastructure, perte de propriété intellectuelle, indisponibilité d'un système de production... (image)

Dans cette optique, 55% des entreprises interrogées annoncent un budget consacré à la cybersécurité en augmentation pour l'année prochaine.

Méthodologie : étude réalisée auprès de responsables de 40 organisations dans les secteurs d'activité suivants : aérospatial et défense, secteur public, santé et sciences de la vie, industrie, énergie et ressources, technologies médias et télécoms, secteur financier et assurance.